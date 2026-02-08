Ausblick: Enanta Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Enanta Pharmaceuticals gibt am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enanta Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,768 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,050 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,084 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 64,0 Millionen USD, gegenüber 65,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at