Enbridge Aktie

WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Enbridge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Enbridge präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enbridge im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,781 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 CAD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,46 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 48,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,44 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,93 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,34 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 60,56 Milliarden CAD, gegenüber 53,59 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

