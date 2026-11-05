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WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Enbridge öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enbridge veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,483 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Enbridge in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 13,70 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,73 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,86 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,22 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 81,76 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 65,13 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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