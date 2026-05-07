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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Enbridge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enbridge äußert sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,951 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,67 Prozent verringert. Damals waren 1,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,81 Milliarden CAD – ein Minus von 36,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enbridge 18,56 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 3,22 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,90 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 65,13 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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