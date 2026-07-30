Ausblick: Enbridge verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enbridge wird am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,582 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Enbridge noch 1,00 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,32 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 16,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enbridge einen Umsatz von 14,79 Milliarden CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,87 CAD, während im vorherigen Jahr noch 3,22 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,04 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 65,13 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at