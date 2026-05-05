Ausblick: Encore Capital Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Encore Capital Group wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Encore Capital Group 1,93 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 13,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 446,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 391,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,98 USD je Aktie, gegenüber 10,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at