Encore Capital Group Aktie
WKN: 924129 / ISIN: US2925541029
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Encore Capital Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Encore Capital Group wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Encore Capital Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -9,420 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 423,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 79,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,76 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,72 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
