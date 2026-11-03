Ausblick: Encore Capital Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Encore Capital Group äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,35 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,17 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 466,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,52 USD je Aktie, gegenüber 10,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net