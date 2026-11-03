Encore Capital Group Aktie
WKN: 924129 / ISIN: US2925541029
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Encore Capital Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Encore Capital Group äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,35 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,17 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 466,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,52 USD je Aktie, gegenüber 10,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Encore Capital Group Inc.
|
07:01
|Ausblick: Encore Capital Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Encore Capital Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Encore Capital Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Encore Capital Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Encore Capital Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Encore Capital Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Encore Capital Group Inc.
|100,75
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street zunächst gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen nehmen den Handel unterschiedlich auf. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.