Ausblick: Encore Capital Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Encore Capital Group äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Encore Capital Group noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 455,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,95 USD, gegenüber 10,91 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,85 Milliarden USD im Vergleich zu 1,76 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at