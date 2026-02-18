Endava Aktie

Endava für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JRLY / ISIN: US29260V1052

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Endava legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endava lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,153 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 179,2 Millionen GBP, was einem Umsatz von 250,7 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,780 GBP im Vergleich zu 0,470 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 735,7 Millionen GBP, gegenüber 999,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

