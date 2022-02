Ausblick: Endava präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Endava wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,436 GBP. Dies würde einem Zuwachs von 50,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Endava 0,290 GBP je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Endava nach den Prognosen von 7 Analysten 151,6 Millionen GBP umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 44,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 105,2 Millionen GBP umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 GBP aus. Im Vorjahr waren 1,30 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 619,5 Millionen GBP, nachdem im Vorjahr 446,3 Millionen GBP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at