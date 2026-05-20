Endava Aktie
WKN DE: A2JRLY / ISIN: US29260V1052
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Endava stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Endava wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,203 GBP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 183,7 Millionen GBP betragen, verglichen mit 245,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,815 GBP aus, während im Vorjahreszeitraum 0,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 739,7 Millionen GBP in den Büchern stehen werden, gegenüber 999,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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