Ausblick: Endava stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Endava wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,203 GBP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 183,7 Millionen GBP betragen, verglichen mit 245,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,815 GBP aus, während im Vorjahreszeitraum 0,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 739,7 Millionen GBP in den Büchern stehen werden, gegenüber 999,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at