Ausblick: Endava veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Endava präsentiert in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,428 GBP. Dies würde einem Zuwachs von 25,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Endava 0,340 GBP je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Endava in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 162,4 Millionen GBP im Vergleich zu 112,3 Millionen GBP im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,30 GBP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 638,8 Millionen GBP, nachdem im Vorjahr 446,3 Millionen GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at