Ausblick: Endeavour Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Endeavour Mining lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Endeavour Mining noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 CAD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,25 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,40 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,91 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,50 Milliarden USD, gegenüber 5,92 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at