Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Endeavour Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Endeavour Mining lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,748 USD je Aktie gegenüber 0,950 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,08 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,25 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,91 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,08 Milliarden USD, gegenüber 5,92 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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