Ausblick: Endeavour Silver öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Endeavour Silver wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,154 USD gegenüber -0,100 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 210,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 122,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,817 USD, gegenüber -0,590 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 889,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 643,3 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at