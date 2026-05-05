Ausblick: Endeavour Silver präsentiert Quartalsergebnisse

Endeavour Silver wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,125 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Endeavour Silver -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 200,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 90,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,708 USD, gegenüber -0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 833,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 643,3 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at