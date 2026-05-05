Endeavour Silver Aktie
WKN: A0DJ0N / ISIN: CA29258Y1034
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Endeavour Silver präsentiert Quartalsergebnisse
Endeavour Silver wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,125 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Endeavour Silver -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 200,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 90,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,708 USD, gegenüber -0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 833,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 643,3 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endeavour Silver Corp.
|
07:01
|Ausblick: Endeavour Silver präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Endeavour Silver stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Endeavour Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Endeavour Silver Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Endeavour Silver Corp.
|7,78
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.