Ausblick: Endesa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Endesa wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,688 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 52,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Endesa 0,450 EUR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Endesa nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 5,43 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,44 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,78 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,35 Milliarden EUR, gegenüber 20,94 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at