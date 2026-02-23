Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Endesa gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Endesa wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,688 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 52,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Endesa 0,450 EUR je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Endesa nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 5,43 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,44 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,78 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,35 Milliarden EUR, gegenüber 20,94 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endesa S.A.
|
07:01
|Ausblick: Endesa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.02.26
|IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.02.26
|IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Endesa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)