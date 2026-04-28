Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Endesa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Endesa veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Endesa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,583 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,550 EUR je Aktie gewesen.
Endesa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,07 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 EUR im Vergleich zu 2,10 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 21,63 Milliarden EUR, gegenüber 21,03 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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