Ausblick: Endesa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Endesa wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,563 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,54 Prozent auf 5,40 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,38 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,10 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 22,46 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 21,03 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at