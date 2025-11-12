Ausblick: Endur ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Endur ASA Registered präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,17 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 290,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 141,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,79 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 742,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,30 NOK je Aktie, gegenüber 1,18 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 2,77 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at