Ausblick: Endur ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Endur ASA Registered wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,07 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Endur ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 147,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,91 Milliarden NOK gegenüber 770,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,52 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,18 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,40 Milliarden NOK, gegenüber 2,77 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

