Endur ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DMCQ / ISIN: NO0012555459

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Endur ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Endur ASA Registered veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,575 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Endur ASA Registered ein EPS von -0,290 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Endur ASA Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,72 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 100,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Endur ASA Registered 860,4 Millionen NOK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,26 NOK, gegenüber 2,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 7,89 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,40 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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