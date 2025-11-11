Endurance Technologies Aktie

Ausblick: Endurance Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Endurance Technologies lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,40 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Endurance Technologies noch 14,43 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,85 Prozent auf 34,62 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Endurance Technologies noch 29,13 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,04 INR, gegenüber 59,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 138,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,71 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

