Ausblick: Endurance Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Endurance Technologies veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 17,65 INR je Aktie gegenüber 16,09 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Endurance Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,12 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 78,90 INR im Vergleich zu 67,66 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 168,94 Milliarden INR, gegenüber 144,61 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at