Ausblick: Endurance Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Endurance Technologies veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 17,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Endurance Technologies 17,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,63 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Endurance Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,74 Milliarden INR aus.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 67,09 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 59,46 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 142,00 Milliarden INR, gegenüber 114,71 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at