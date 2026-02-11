Endurance Technologies Aktie
WKN DE: A2AUD1 / ISIN: INE913H01037
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Endurance Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Endurance Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,98 INR. Im Vorjahresquartal waren 13,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 24,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,53 Milliarden INR gegenüber 28,59 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,83 INR, gegenüber 59,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 139,92 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,71 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
