Ausblick: Enea Registered legt Quartalsergebnis vor

Enea Registered wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,90 SEK je Aktie gegenüber 4,70 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 261,1 Millionen SEK gegenüber 251,6 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,30 SEK, gegenüber 6,96 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 911,5 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 904,3 Millionen SEK generiert worden waren.

