Enea AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DRX6 / ISIN: SE0009697220
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Enea Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Enea Registered gibt am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,800 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Enea Registered ein EPS von -0,430 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,17 Prozent auf 219,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,88 SEK, gegenüber 2,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 931,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 889,0 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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