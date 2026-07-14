Enea AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DRX6 / ISIN: SE0009697220

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Enea Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Enea Registered gibt am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,800 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Enea Registered ein EPS von -0,430 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,17 Prozent auf 219,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,88 SEK, gegenüber 2,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 931,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 889,0 Millionen SEK generiert wurden.

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