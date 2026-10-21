Ausblick: Enea Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Enea Registered öffnet am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Enea Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,27 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 224,8 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 5,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enea Registered einen Umsatz von 212,5 Millionen SEK eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,95 SEK je Aktie, gegenüber 2,53 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 919,9 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 889,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at