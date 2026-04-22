Ausblick: Enea Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enea Registered stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,200 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Enea Registered einen Verlust von -0,940 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 200,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 213,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,17 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,53 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 904,9 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 889,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at