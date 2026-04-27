Enel Chile Aktie
WKN DE: A2AHN9 / ISIN: CL0002266774
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Enel Chile SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enel Chile SA präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,75 CLP. Im Vorjahresquartal waren 2,41 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Enel Chile SA 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 992,65 Milliarden CLP verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Enel Chile SA 1.013,53 Milliarden CLP umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,98 CLP im Vergleich zu 7,42 CLP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4.001,10 Milliarden CLP, gegenüber 4.288,01 Milliarden CLP ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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