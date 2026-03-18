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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un veröffentlicht am 19.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,156 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 25,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 28,65 Milliarden USD gegenüber 22,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,804 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,720 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 92,37 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 81,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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