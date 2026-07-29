Ausblick: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,203 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,70 Prozent auf 23,94 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,824 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 94,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 86,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at