Ausblick: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,200 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,64 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,816 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 94,90 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 86,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net