Ausblick: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,217 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,23 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,56 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,837 USD, gegenüber 0,440 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 95,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 86,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at