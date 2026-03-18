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Erwartungen 18.03.2026 07:14:00

Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enel öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Enel wird sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,134 EUR je Aktie gegenüber 0,110 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Enel im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 24,36 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,36 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,04 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,688 EUR im Vergleich zu 0,670 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 78,69 Milliarden EUR, gegenüber 75,25 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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