Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Zahlen im Fokus
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Enel präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,178 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 11,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 EUR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,98 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,88 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,726 EUR, gegenüber 0,390 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 84,44 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 76,72 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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|Enel Buy
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|12.10.26
|Enel Overweight
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|Enel Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,88
|0,44%
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