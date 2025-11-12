Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Prognosen im Überblick
|
12.11.2025 15:29:00
Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Enel wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,200 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 EUR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Enel in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 21,85 Milliarden EUR im Vergleich zu 18,90 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,686 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,670 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,76 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,25 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
12:26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)