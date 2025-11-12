Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enel präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Enel wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,200 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Enel in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 21,85 Milliarden EUR im Vergleich zu 18,90 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,686 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,670 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,76 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,25 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

