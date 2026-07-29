Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Kennzahlen im Fokus
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Enel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Enel lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,177 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 EUR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 20,99 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enel einen Umsatz von 18,74 Milliarden EUR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,717 EUR, gegenüber 0,390 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 81,34 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 76,72 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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