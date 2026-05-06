Ausblick: Enerflex legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enerflex wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,268 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enerflex 0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 607,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 792,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD im Vergleich zu 0,730 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden USD, gegenüber 3,59 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at