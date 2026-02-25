Enerflex Aktie
Ausblick: Enerflex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enerflex stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,132 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Enerflex 0,170 CAD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 579,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 784,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD im Vergleich zu 0,360 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,31 Milliarden CAD.
