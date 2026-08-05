Enerflex Aktie
WKN DE: A1JBLZ / ISIN: CA29269R1055
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Enerflex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enerflex äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,314 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 606,8 Millionen USD für Enerflex, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 851,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,730 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,59 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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