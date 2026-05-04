Ausblick: Energizer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energizer wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,469 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 661,9 Millionen USD – ein Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energizer 662,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 USD, gegenüber 3,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at