Energizer Holdings Aktie
WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Energizer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Energizer wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,469 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 661,9 Millionen USD – ein Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energizer 662,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 USD, gegenüber 3,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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