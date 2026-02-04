Ausblick: Energizer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Energizer wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,259 USD je Aktie gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Energizer 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 717,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Energizer 731,7 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,36 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,32 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,01 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at