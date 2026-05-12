Ausblick: Energous legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Energous wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,600 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Energous in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 826,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -1,800 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 15,5 Millionen USD, gegenüber 5,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at