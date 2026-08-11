Ausblick: Energous präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Energous wird am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Energous im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,400 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Energous in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 250,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -2,030 USD, gegenüber -6,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 15,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at