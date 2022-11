Ausblick: Energous stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Energous präsentiert in der am 03.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Energous in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,0 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,350 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,640 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at