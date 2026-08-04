Energy Fuels Aktie
WKN DE: A1W757 / ISIN: CA2926717083
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Fuels legt Quartalsergebnis vor
Energy Fuels wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,039 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 630,64 Prozent auf 30,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Energy Fuels noch 4,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,176 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 149,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 65,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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