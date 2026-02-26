Energy Fuels Aktie

Energy Fuels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W757 / ISIN: CA2926717083

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Energy Fuels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Energy Fuels gibt am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,144 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 40,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 23,9 Millionen USD gegenüber 39,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,399 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 58,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 78,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Energy Fuels Inc 19,01 -1,35% Energy Fuels Inc

